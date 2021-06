Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’intérêt de Leonardo pour Camavinga !

Publié le 28 juin 2021 à 22h45 par Th.B.

Bien que le PSG soit intéressé par le profil d’Eduardo Camavinga, Leonardo n’aurait pour le moment pas encore dégainé une offre pour le milieu de terrain du Stade Rennais.

En marge du mercato estival qui a déjà ouvert ses portes, le PSG a déjà bouclé l’arrivée libre de tout contrat de Georginio Wijnaldum. Cependant, Leonardo semblerait être déterminé à continuer à remodeler l’entrejeu de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Et alors que des joueurs comme Paul Pogba ou encore Manuel Locatelli semblent être courtisés par le directeur sportif du PSG, l’option Eduardo Camavinga pourrait être privilégiée. Le10sport.com vous a d’ailleurs fait savoir en mai dernier que le profil de Camavinga faisait l’unanimité en interne au PSG. Mais pour le moment, il n’y aurait rien à signaler.

« Il faut garder un oeil sur le PSG pour Camavinga »