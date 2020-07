Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : QSI, transferts… Cette incroyable anecdote sur Leonardo !

Publié le 16 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Déjà présent au PSG avant le rachat des Qataris en 2011 et donc l’arrivée de Leonardo, Guillaume Hoarau a lâché une anecdote croustillante sur le discours affiché par le directeur sportif brésilien à l’époque.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a totalement changé de visage lors du rachat du club par les investisseurs qataris en 2011. Guillaume Hoarau, qui était déjà présent au Parc des Princes depuis 2008, a assisté à cette métamorphose du PSG, lui qui était un titulaire en puissance avant le recrutement des stars comme Zlatan Ibrahimovic et Kévin Gameiro. Interrogé par le podcast Le Beau Jeu , l’ancien numéro 9 du PSG a lâche une anecdote inédite sur le discours fort de Leonardo à cette époque.

« Soit vous venez à bord du navire, soit vous descendez tout de suite »