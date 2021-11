Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qatar, OM… Daniel Riolo répond à Frank McCourt !

Publié le 16 novembre 2021 à 4h30 par A.M.

Alors que Frank McCourt s'est plaint de l'apparition du Qatar et de l'Arabie Saoudite dans le football, Daniel Riolo partage l'analyse du propriétaire de l'OM.

Interrogé par France 24 , Frank McCourt critiquait l'investissement d'Etats comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite avec lesquels il est impossible de rivaliser : « C'est plus difficile, c'est certain. Avec ma femme, on n'est rien à côté d'un État. Bien sûr c'est un défi [...] L'Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais dans les ligues de sport, on essaye d'avoir une concurrence équitable, alors qu'en Europe qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football c'est le far-west ! Des réformes sont nécessaires ». Et visiblement, Daniel Riolo est du même avis.

Riolo valide le coup de gueule de McCourt