Mercato - PSG : Proche de Mbappé, il répond clairement sur son avenir

Publié le 13 octobre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il affiche une proximité évidente avec Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG à l’été 2021, Achraf Hakimi s’est prononcé sur les envies de départ annoncées de l’attaquant français. Et l’ancien latéral droit de l’Inter Milan nie en bloc toutes ces révélations au sujet de son compère du PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Malgré sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 actée en mai dernier et après être passé tout proche du Real Madrid, Mbappé regretterait déjà amèrement cette décision, et les spéculations fusent depuis mardi sur l’avenir de l’attaquant français qui envisagerait de claquer la porte du PSG cet hiver.

Mercato - PSG : Le Qatar lâche une réponse fracassante à Mbappé pour son transfert https://t.co/QxK1swe268 pic.twitter.com/JAZLytIhbZ — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

Le PSG nie en bloc

Toutefois, le PSG affiche un plan de communication très clair au sujet du feuilleton Mbappé puisque Luis Campos, Christophe Galtier et l’ensemble des joueurs parisiens interrogé mardi soir après le match de Ligue des Champions contre Benfica (1-1) ont nié en bloc ces révélations sur Mbappé.

Hakimi défend Mbappé