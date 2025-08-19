Mercato - PSG : Problème avec un joueur de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Luis Enrique dimanche soir avec le PSG contre le FC Nantes, Lucas Hernandez a semblé en manque cruel de rythme. Et Walid Acherchour tire d’ailleurs la sonnette d’alarme au sujet du latéral gauche du PSG, qui perçoit de surcroît un gros salaire dans les rangs du club francilien.

Faut-il vraiment espérer revoir Lucas Hernandez (29 ans) à son meilleur niveau avec le PSG dans les mois à venir ? Le latéral gauche de l’équipe de France n’a pas semblé au meilleur de sa forme dimanche soir lors du succès à Nantes (1-0) et peine à retrouver ses sensations sur le terrain depuis son retour de blessure. Walid Acherchour a d’ailleurs évoqué un problème avec Hernandez au PSG sur les ondes de RMC Sport, dans l’After Foot.

« Il prend quand même 1M€ par mois » « Le grand débat au Paris Saint-Germain c'est, est-ce qu'il faut continuer de se renforcer ? Sur le banc, il y a des joueurs qui ne m'ont pas bluffé par leurs performances. Quand je vois la première mi-temps de Lucas Hernandez, il ne m'a pas rassuré. Il prend quand même 1M€ par mois Lucas Hernandez et c'est ta solution derrière Nuno Mendes », constate Acherchour au sujet de Lucas Hernandez.