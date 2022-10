Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Priorité de Campos, ce transfert va capoter

Publié le 28 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

Priorité du PSG depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar devrait toutefois finalement rester à l'Inter Milan cet hiver. Fort de leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les dirigeants du club milanais se montrent désormais optimistes à l'idée de prolonger le contrat du Slovaque.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne lâche rien pour le transfert de Milan Skriniar et prévoit de revenir à la charge lors du mercato d'hiver. Toutefois, l'Inter Milan avait fixé une condition à un départ de son défenseur slovaque : une élimination en phase de groupes de la Ligue des champions. Mais en dominant le Viktoria Plzen (3-0) mercredi soir, l'Inter est assuré d'être qualifié, aux dépens du FC Barcelone. Pour le PSG c'est donc une mauvaise nouvelle et cela risque de compliquer la situation.

Mercato - PSG: Nouveau danger pour le transfert de Milan Skriniar https://t.co/t87VEKAzBZ pic.twitter.com/8tzYQDKLcB — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

L'Inter peut désormais conserver Skriniar

Fort de cet objectif atteint, l'Inter Milan est donc optimiste à l'idée de conserver Milan Skriniar comme l'assurait Steven Zhang après le match. « Tout le monde voit que chaque été on essaie de renforcer l'équipe en la rendant plus compétitive. Je pense que c'est un joueur incroyable, lui-même sait à quel point je tiens à le voir toujours ici. », confiait le président de l'Inter. Un optimisme partagé par Giuseppe Marotta.

«Je suis optimiste de nature»