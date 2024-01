Mercato - PSG : Priorité à l'étranger, un joueur prépare son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce sera peut-être l'un des transferts inattendus de l'hiver. Arrivé il y a un an et demi au PSG, Nordi Mukiele serait effectivement sur le départ. L'ancien du RB Leipzig serait ainsi la priorité du Bayern Munich. Un dossier compliqué, mais les deux clubs continuent de discuter au sujet des modalités de la transaction.

Cet hiver, le PSG cherche à se séparer de certains joueurs indésirables, à l'image d'Hugo Ekitike, dont le nom circule avec insistance du côté de l'Eintracht Francfort. Mais c'est un autre départ, plus inattendu, qui prend forme, à savoir celui de Nordi Mukiele.

Mukiele toujours la priorité du Bayern Munich ?

En effet, bien que les discussions soient compliquées ces derniers jours, Nordi Mukiele reste la priorité du Bayern Munich selon les informations de Fabrizio Romano. Pour le moment, il est difficile de trouver un accord sur la base d'un prêt, mais les discussions se poursuivent et le joueur serait très intéressé à l'idée de quitter le PSG pour le Bayern.

«Luis Enrique ne veut plus de Mukiele»