Mercato - PSG : Transfert à 20M€, une offre va partir

Pierrick Levallet

Avec le départ de Nordi Mukiele qui se profile, le PSG lui chercherait un remplaçant cet hiver. Le club de la capitale penserait notamment à Sacha Boey. Galatasaray attendrait au moins 20M€ pour laisser filer le joueur de 23 ans. Les dirigeants parisiens pourraient d'ailleurs passer à l'action très prochainement pour le Français.

Le PSG a lancé son mercato hivernal avec l’arrivée de Lucas Beraldo, officialisée dès le 1er janvier. Et le club de la capitale pourrait bien le poursuivre avec un départ. En manque de temps de jeu, Nordi Mukiele serait dans le viseur du Bayern Munich. Le latéral droit de 26 ans voudrait se relancer en vue de l’Euro 2024.

Mercato - PSG : Paris fixe ses conditions pour ce transfert ! https://t.co/uT1n3pG5d7 pic.twitter.com/k9yhvWuDo3 — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Galatasaray attend 20M€ pour Sacha Boey

Son départ pourrait donc être acté cet hiver. Le PSG aurait d’ailleurs déjà exploré quelques pistes pour le remplacer. Les dirigeants parisiens penseraient notamment à Sacha Boey. Selon Fanatik , Galatasaray attendrait au moins 20M€ pour le joueur de 23 ans, en grande forme depuis le début de saison.

Le PSG va bientôt dégainer