Mercato - PSG : Premier couac pour Leonardo avec cet international algérien ?

Publié le 19 avril 2020 à 12h15 par A.C.

Le dossier Ismaël Bennacer ne devrait pas être des plus simples pour Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Décidément, la Serie A est le terrain de chasse préféré de Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain lorgnerait en effet plusieurs stars du championnat Italie, comme Paulo Dybala, Kalidou Koulibaly ou encore Miralem Pjanic. Selon nos informations, Leonardo a également pris de renseignement pour Ismaël Bennacer, dont il avait lui-même initié le recrutement il y a un an et demi, au Milan AC. Ce n’est pas tout, puisque des sources nous ont annoncé que des contacts ont également été noué entre le PSG et l’entourage de l’international algérien.

Le Milan AC n’aurait aucune intention de vendre Bennacer