PSG : Poussé vers la sortie, il revit dans son nouveau club

Publié le 19 septembre 2022 à 01h00 par Thomas Bourseau

Ander Herrera a effectué trois saisons au PSG avant d’être prêté à l’Athletic Bilbao cet été, club qu’il a retrouvé après l’avoir quitté en 2014 pour Manchester United. Dans la foulée de son grand retour avec le club basque, Ander Herrera a fait un point sur sa nouvelle aventure.

Membre du loft mis en place par Luis Campos à l’intersaison, afin de les pousser à trouver un point de chute, Ander Herrera a quitté le PSG comme Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Thilo Kehrer et bien d’autres joueurs ne figurent plus dans les plans du Paris Saint-Germain.

« L'atmosphère à San Mamés est très spéciale »

Ayant quitté le Pays Basque pour Manchester United et le PSG, Ander Herrera a effectué son grand retour à l’Athletic Bilbao après huit années passées éloigné de San Mamés. Un stade qui représente beaucoup pour l’Espagnol qui n’a pas manqué de souligner son atmosphère particulière après son premier match depuis son retour. « J'avais déjà joué dans ce stade à trois tribunes, mais jamais à quatre. L'atmosphère à San Mamés est très spéciale et nous avons une très bonne connexion avec les fans et les supporters ».

Herrera salue les supporters pour son retour à l’Athletic Bilbao

Toujours au micro de DAZN , Ander Herrera n’a pas manqué de remercier les supporters pour leur accueil XXL dans l’antre de San Mamés. « Je suis très reconnaissant envers les supporters. Cela signifie aussi que mon premier passage a été bon et qu'ils étaient heureux. Pour moi, c'était aussi quelque chose de spécial parce que j'ai beaucoup apprécié ».

