Foot - Mercato - PSG

PSG : Poussé vers la sortie, il raconte son départ

Publié le 13 septembre 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Barré par une lourde concurrence au PSG, Colin Dagba a donc été poussé vers la sortie et a rejoint le RC Strasbourg en prêt durant le mercato estival. Le latéral droit se confie sur son départ du projet QSI et son nouveau challenge en Alsace.

Avec la présence d’Achraf Hakimi et le recrutement en plus de Nordi Mukiele en provenance du RB Leipzig (15M€), le PSG affiche complet cette saison au poste de latéral droit. Et Colin Dagba a donc été invité à se trouver un nouveau challenge, optant donc pour le RC Strasbourg sous la forme d’un prêt.

« C’était vraiment compliqué au PSG »

Interrogé lundi par L’Alsace, Dagba s’est confié sur les coulisses de son départ du PSG : « Qu’est-ce que je suis venu chercher ? Du plaisir et du temps de jeu. La saison passée, c’était vraiment compliqué pour moi. J’ai pu parler beaucoup avec le coach (Julien Stéphan) avant de venir. Je pense que j’ai tout pour m’épanouir ici. Pour moi, c’était la meilleure option », indique le latéral droit.

« Je me suis adapté »