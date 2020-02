Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi l’accord Mbappe-Real est crédible

Publié le 5 février 2020 à 4h10 par La rédaction

En Espagne, certains affirment qu’il existe déjà un accord entre Mbappe et le Real Madrid. Une telle hypothèse est très crédible. Explication.

Selon les dires du journaliste espagnol Oriol Domenech, intervenant sur le plateau de TV3 , Kylian Mbappé serait déjà un joueur du Real Madrid. En effet, le journaliste aurait apporté des éléments clairs dans ce sens : « De ce qu’on me dit des grands clubs européens qui ont contacté Kylian Mbappé, le Real Madrid a bouclé son arrivée. Ce sont des clubs qui ont tenté de le recruter. Le Real Madrid a tout préparé pour tenter de le recruter en 2020. Quand Mbappé partira, que ce soit en 2020 ou en 2021, il ira à Madrid ». Faut-il alors croire à un accord Real-Mbappe ?

Tous les éléments vont dans ce sens…