Mercato - PSG : Pour son transfert, Mbappé doit remplir 4 énormes conditions

Publié le 22 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Quelques mois après sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé souhaiterait toujours quitter le PSG. Malgré tout, un transfert vers le Real Madrid semble désormais très compliqué. A moins que l'attaquant français n'accepte de céder à certaines conditions que le club merengue pourrait lui fixer comme l'explique Paco Bayo.

En mai dernier, Kylian Mbappé a prolongé son contrat, mettant fin à un très long feuilleton qui aura duré plusieurs mois. Finalement, l'attaquant du PSG a recalé le Real Madrid. Néanmoins, selon plusieurs rumeurs, l'international français souhaiterait déjà partir, lassé des promesses non tenues par sa direction. Un transfert au Real Madrid pourrait donc de nouveau faire parler. Mais pas à n'importe quelle condition.

Le Real sera intransigeant

En effet, Paco Bayo, ancien joueur du Real Madrid, estime que Kylian Mbappé ne sera le bienvenu au sein du club merengue que s'il remplit quatre conditions. « Je pense que d’ici deux ans les portes s’ouvriront à nouveau. Mais il faudra qu’il baisse son salaire, comprenne qu’aucun joueur n’est au-dessus du club, qu’il s’excuse publiquement auprès des supporters et surtout qu’il affiche vraiment et publiquement son envie de jouer au Real », lance-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE .

