Mercato - PSG : Pour Mbappé, Leonardo aurait un allié inattendu !

Publié le 28 septembre 2020 à 4h45 par T.M.

Souhaitant absolument conserver Kylian Mbappé le plus longtemps possible, Leonardo et le PSG pourraient être aidés dans leur tâche par… le coronavirus.

Tenant un joyau entre ses mains, le PSG tente actuellement de prolonger Kylian Mbappé. Des tentatives qui n’ont abouti à rien pour le moment, mais Leonardo ne va rien lâcher pour l’international français. Il faut dire que le danger est immense. En effet, au-dessus de l’attaquant parisien plane l’ombre du Real Madrid. Cet été, les Merengue devaient initialement passer à l’offensive, mais ont finalement dû revoir leurs plans à cause du coronavirus. Désormais, le rendez-vous serait pris pour 2021 avec Mbappé, mais là encore, la crise sanitaire pourrait profiter au PSG…

Le Real Madrid aura-t-il l’argent ?