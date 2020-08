Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’avenir de Cavani, c’est toujours flou !

Publié le 18 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Certes, son avenir semble pencher vers Lisbonne où le Benfica aimerait l’accueillir. Néanmoins, l’ancien attaquant du PSG a nié tout accord concret avec le club lisboète.

Sept ans passés au PSG pour des titres à foison et 200 buts. L’expérience parisienne d’Edinson Cavani a été couronnée de succès, mais ne s’est pas terminée de la meilleure des manières. En attestent sa saison mitigée et son départ sans prolonger son contrat afin de disputer la fin de saison avec le PSG. Sans club, Cavani voit son avenir s’éclaircir alors qu’il semble s’écrire du côté du Benfica Lisbonne bien que le principal intéressé ait assuré que rien n’est encore fait.

« Rien n'est encore défini »