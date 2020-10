Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette cible de Leonardo, il était déjà trop tard !

Publié le 7 octobre 2020 à 5h30 par T.M.

Dans la dernière ligne droite du mercato, Leonardo s’est activé pour renforcer le PSG avec les arrivées de Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. Mais le directeur sportif parisien aurait voulu recruter un autre joueur durant ces derniers jours.

Alors que Thomas Tuchel s’était plaint du manque de recrues au PSG, Leonardo a répondu aux attentes de son entraîneur. A la recherche d’un attaquant, le Brésilien a fait venir Moise Kean, prêté par Everton. Et pour le gros chantier du milieu de terrain, ce sont Danilo Pereira, prêté avec option d’achat par Porto, et Rafinha, transféré par le FC Barcelone, qui ont posé leurs valises dans la capitale. Finalement, Tuchel pourra donc avoir d’une certain profondeur de banc, mais si une autre recrue aurait pu s’ajouter à cette liste : Rayan Aït-Nouri.

Aït-Nouri avait déjà signé à Wolverhampton !