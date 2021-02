Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cet été, un premier échec se dessine pour Leonardo !

Publié le 26 février 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 26 février 2021 à 17h31

Sergio Agüero serait une véritable piste de Mauricio Pochettino en marge du prochain mercato estival. Néanmoins, le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City aurait la ferme intention de poursuivre chez les Skyblues. De quoi jeter un énorme froid sur le dossier Agüero du côté du PSG.

Et si Sergio Agüero signait au PSG à l’issue de son contrat à Manchester City, soit lors du prochain mercato estival ? D’après l’agent de joueurs Bruno Satin, Mauricio Pochettino apprécierait particulièrement l’avant-centre de City et ferait même de lui sa priorité comme il l’assurait sur le plateau du Late Football Club , émission de Canal+ , courant janvier. Depuis, la situation de Sergio Agüero n’aurait pas tellement évoluée du côté de Manchester City et un départ semblerait même se préciser. En conférence de presse, Pep Guardiola a fait passer le message suivant à propos des dossiers Agüero et Fernandinho, tous deux en fin de contrat cet été. « Je crois que tous les joueurs que nous avons méritent de rester ici pendant de très nombreuses années. La qualité qu'ils ont est exceptionnelle, il n'y a aucun doute. Mais d'année en année, la situation est différente car il y a des joueurs qui acceptent certains rôles et d'autres non ». De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver dans l’opération Agüero bien que le FC Barcelone et la Juventus semblent être deux sérieux obstacles à Pochettino et au directeur sportif du PSG, Leonardo.

Le doute plane chez Agüero

En effet, le FC Barcelone et la Juventus suivraient avec attention l’évolution de la situation de Sergio Agüero du côté de Manchester City. La presse espagnole assurait même ces derniers temps que la potentielle venue de l’international argentin permettrait au Barça d’avoir un atout supplémentaire pour obtenir l’aval de Lionel Messi pour sa prolongation. Quoi qu’il en soit, le principal intéressé ne sait pas vraiment ce que l’avenir lui réserve comme il le soulignait au cours d’un live Twitch ces derniers jours. « Mon contrat se termine à la fin de la saison et je ne sais pas encore quoi faire. La première chose que je veux faire, c'est jouer et à la fin de la saison, nous verrons ». Et bien que Leonardo se concentrerait sur les dossiers des joueurs libres de tout contrat cet été selon ESPN , la piste Sergio Agüero serait bien délicate pour le directeur sportif du PSG.

Agüero ne veut rien savoir pour son avenir