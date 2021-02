Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino très mal embarqué pour ce successeur de Mbappé ?

Publié le 24 février 2021 à 17h10 par H.G.

Alors qu’Harry Kane a été annoncé comme étant dans le viseur du PSG afin de compenser le possible départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale serait mal embarqué dans ce dossier.

À moins d’un an et demi de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du club de la capitale. En effet, faute de prolongation d’ici l’été prochain, Paris n’aura d’autre choix que de le vendre afin de ne pas risquer de le voir partir librement un an plus tard. Et si la priorité du PSG est bien évidemment de le prolonger à l’heure actuelle, la direction francilienne étudierait en parallèle des pistes pour rebondir dans le cas où Kylian Mbappé finirait par s’en aller. Dans cette optique, la presse anglaise a dernièrement lié les champions en titre de Ligue 1 à Harry Kane, un joueur que Mauricio Pochettino connait bien puisqu’il l’a eu sous ses ordres du temps où il entrainait Tottenham.

« Harry Kane n'a jamais demandé à quitter Tottenham »