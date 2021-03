Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino se livre sur son adaptation «intense» !

Publié le 2 mars 2021 à 1h15 par La rédaction

Arrivé au PSG au début du mercato hivernal, Mauricio Pochettino a parfaitement su remplacer Thomas Tuchel. Le technicien argentin a dû s’adapter très rapidement pour être efficace le plus vite possible avec les Parisiens comme il l'explique.

Le début de mercato du PSG a été mouvementé cet hiver. Suite au départ de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a fait son grand retour dans le club parisien après son passage en tant que joueur entre 2001 et 2003. Si ses débuts n’ont pas été aussi étincelants qu’espérés, le technicien argentin a su imposer sa patte pour finalement ramener des victoires importantes pour le PSG, à commencer par le succès face au FC Barcelone (4-1) il y a quelques jours. En seulement deux mois, Pochettino a su s’adapter à ses nouveaux joueurs et à son nouveau club dans un contexte difficile en raison de la crise du Covid-19 et de ses répercussions au quotidien.

« Il a fallu s'adapter à une réalité qui évoluait chaque jour. »