Mercato - PSG : Pochettino reçoit une première réponse pour son avenir !

Ne faisant toujours pas l'unanimité au PSG, Mauricio Pochettino pourrait bien retrouver la Premier League cet été puisqu'il est annoncé à Manchester United. D'ailleurs, l'une des pistes des Red Devils pour remplacer Ralf Rangnick devrait s'orienter vers un échec.

Arrivé en début d’année 2021 pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’a jamais vraiment fait l’unanimité au PSG. D’ailleurs, le technicien argentin nourrissait déjà quelques envies de départ l’été dernier, seulement six mois après sa nomination. Toujours sur le banc parisien, Mauricio Pochettino n’a cependant pas vu sa situation s’arranger puisqu’il est encore annoncé sur le départ. Alors que le PSG prépare l’arrivée de Zinédine Zidane et que ce dernier ne ferme pas la porte comme le10sport.com l'a révélé en exclusivité, Mauricio Pochettino pourrait, lui, retourner en Premier League puisqu’il est régulièrement lié à Manchester United. De leur côté, les Red Devils exploreraient de nombreuses pistes pour se trouver un nouvel entraîneur. Mais l’une d’entres elles devrait se tourner en échec.

Luis Enrique loin de MU, Pochettino et Ten Hag en pole