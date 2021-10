Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino pointé du doigt pour cette recrue estivale ?

Publié le 13 octobre 2021 à 20h10 par A.C.

Peu utilisé depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum n’a pas hésité à faire part de son mécontentement.

Il a été soufflé de peu au FC Barcelone et semblait pouvoir être l’un des points fixes du nouveau Paris Saint-Germain. Pourtant, Georginio Wijnaldum n’a que peu joué depuis le début de la saison et à l’occasion de la trêve internationale, il a clairement expliqué ne pas être satisfait de la situation. « Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n'est pas celle que je voulais » a expliqué le milieu du PSG, au micro de NOS. « Mais c'est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédie r » Une sortie forte, qui a suffi à alimenter des rumeurs de départ au sujet de l’ancien de Liverpool.

Au PSG on ne comprend pas pour Wijnaldum