Mercato - PSG : Pochettino fait passer un message à une recrue…

Publié le 15 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Recruté gratuitement par le PSG durant le mercato estival, Gianluigi Donnarumma aspire logiquement à un statut de titulaire au Parc des Princes. Mais Mauricio Pochettino a fait passer un message très clair au gardien italien…

Sacré champion d’Europe des Nations avec l’Italie cet été, Gianluigi Donnarumma a d’ailleurs été élu meilleur joueur de la compétition, confirmant ainsi son statut de référence mondiale au poste de gardien. Quelques jours plus tard, l’ancien joueur de Milan AC a officialisé son arrivée au PSG, lui qui était arrivé au terme de son contrat avec le club rossonero en juin dernier. Et même s’il peut logiquement prétendre à une place de titulaire, Donnarumma va devoir cravacher pour s’imposer au PSG.

« Les joueurs savent qu’en signant, il y a de la concurrence »