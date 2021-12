Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plus de doute sur l’issue du feuilleton Kurzawa !

Publié le 20 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Layvin Kurzawa est plus que jamais poussé vers la sortie en vue du mercato de janvier. Et un élément vient confirmer cette tendance…

Layvin Kurzawa et le PSG, c’est bientôt la fin ? Déjà poussé vers la sortie l’été dernier alors qu’il faisait l’objet de certains intérêts avec notamment l’OL sur ses traces, le latéral gauche français avait alors sorti une incroyable punchline en coulisses comme l’avait révélé L’Equipe : « Celui qui m’a fait prolonger partira avant moi », aurait confié Kurzawa, faisant bien sûr référence à Leonardo qui avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 il y a un an et demi au PSG. Mais l’ancien joueur de l’AS Monaco doit aujourd’hui se rendre à l’évidence…

Le PSG fait tout pour se débarrasser de Kurzawa

En effet, Layvin Kurzawa n’a fait qu’une seule apparition officielle avec le PSG cette saison et qui date du mois d’août dernier en Trophée des Champions, et il n’a même pas été retenu pour le match de Coupe de France dimanche soir contre Feignies-Aulnoye. Barré par Nuno Mendes ainsi que le retour de blessure de Juan Bernat, Kurzawa devrait donc inévitablement finir par être transféré par le PSG, et reste à savoir où il pourra rebondir cet hiver.