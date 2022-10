Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès valide un transfert de Campos

Publié le 24 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Arrivé cet été au PSG en provenance de Naples, Fabian Ruiz a mis du temps à s'imposer à Paris. Néanmoins, depuis le changement tactique initié par Christophe Galtier, qui semble avoir l'intention d'installer son 4-3-1-2 sur le long terme, le milieu de terrain espagnol se révèle comme le souligne Pierre Ménès.

En toute fin de mercato, le PSG a bouclé le transfert de Fabian Ruiz en provenance de Naples. D'abord en retrait face au duo Verratti-Vitinha dans le 3-4-1-2, le milieu de terrain espagnol est le grand gagnant du changement tactique initié par Christophe Galtier. Titulaire contre l'OM et Ajaccio, Fabian Ruiz s'est illustré dans l'entrejeu comme l'explique Pierre Ménès.

«Fabian Ruiz a fait son trou dans cette équipe»

« Je suis souvent étonné de la sévérité des commentaires sur les matchs du PSG, là, j'ai été un peu étonné de lire que le PSG avait maîtrisé. C'est Ajaccio les gars, calmons-nous. Le PSG a joué à quatre derrière, je préfère depuis longtemps ce système. Ça a l'avantage de bien intégrer Fabian Ruiz, qui fait son trou dans cette équipe. Le reste, c'était un match relativement pépère pour le PSG, qui n'a pas eu à puiser dans ses réserves », explique-t-il sur son blog. De son côté, Christophe Galtier s'est également réjoui de la montée en puissance de Fabian Ruiz.

