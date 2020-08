Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès utilise Choupo-Moting pour fracasser Cavani !

Publié le 13 août 2020 à 21h45 par A.M.

Auteur du but décisif contre l'Atalanta (2-1) en quarts de finale de la Ligue des Champions, Eric Maxim Choupo-Moting est pourtant en fin de contrat a PSG, mais a accepté de finir la saison. A l'inverse d'autres joueurs comme le rappelle Pierre Ménès.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Eric Maxim Choupo-Moting a finalement décidé de faire une pige supplémentaire avec le club parisien afin de disputer la fin de saison, à l'image de Thiago Silva. A l'inverse, Edinson Cavani et Thomas Meunier, tous deux dans la même situation contractuelle ont décidé de partir. Un choix que le Camerounais ne doit pas regretter puisqu'il en a profité pour ajouter deux nouvelles lignes à son palmarès avec une Coupe de la Ligue et une Coupe de France, et surtout, il a été le héros du quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta en inscrivant le but de la victoire en toute fin de match.

«Contrairement à d’autres, il a décidé de terminer l’aventure avec son club»