Mercato - PSG : Pierre Ménès revient sur le départ de Nkunku…

Publié le 19 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France, Christopher Nkunku a parfaitement bien évolué depuis son transfert en provenance du PSG comme le constate Pierre Ménès.

Désormais indispensable dans les rangs de Leipzig où il a déjà inscrit 26 buts et délivré 15 passes décisives cette saison (toutes compétitions confondues), Christopher Nkunku a bien évolué depuis son départ du PSG. Formé dans les rangs du club de la capitale, il avait été transféré en Allemagne à l’été 2019 pour 13M€, et son énorme montée en puissance va même lui permettre d’honorer la semaine prochaine sa première convocation en équipe de France. Sur son blog, Pierrot Le Foot , Pierre Ménès analyse la trajectoire de Nkunku depuis son départ du PSG.

Ménès valide le choix de carrière de Nkunku