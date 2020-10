Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès donne son verdict pour le recrutement de Leonardo !

Publié le 7 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

Ayant les pieds et les poings liés par les finances du PSG, Leonardo a su recruter. Et Pierre Ménès a validé les coups Moise Kean et Danilo Pereira.

Malgré le peu de marge financière à sa disposition, Leonardo est parvenu à recruter malin sur le marché des transferts. En effet, le directeur sportif du PSG a réussi à se mettre d’accord avec la Roma pour le prêt d’Alessandro Florenzi, à trouver un terrain d’entente miraculeux à quelques heures de la clôture du mercato avec le FC Barcelone pour l’arrivée sans indemnité de transfert de Rafinha Alcantara malgré des bonus de 30M€ et un pourcentage à la revente. Mais ce n’est pas tout, en plus de l’arrivée d’Alexandre Letellier libre, le PSG a bouclé celles de Danilo Pereira et de Moise Kean en prêt. L’occasion pour Pierre Ménès de tirer son chapeau à Leonardo, en particulier concernant les deux derniers coups en question.

Ménès s’enflamme pour les dossiers Kean et Pereira