Mercato - PSG : Pierre Ménès connaît la stratégie de Leonardo pour le mercato !

Publié le 30 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que le mercato du PSG semble à l'arrêt, Pierre Ménès pense que Leonardo pourrait bien patienter jusqu'au mois de janvier pour se renforcer.

« J’essaye d'être confiant, j'essaye vraiment. Je veux y croire...Vous savez bien quels joueurs on a perdus et voilà. On espère qu'on pourra commencer ou continuer la saison avec un groupe similaire à celui de la saison passée mais c'est tard. C'est déjà tard ». Après la victoire à Reims (2-0), Thomas Tuchel a affiché son inquiétude au sujet de la fin du mercato alors qu'il attend au moins trois renforts, à savoir un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Pour le moment, seul Alessandro Florenzi a débarqué sous la fore d'un prêt tandis qu'Alexandre Letellier est arrivé libre pour être troisième gardien. Mais Pierre Ménès semble avoir compris la stratégie de Leonardo.

Pas de recrues avant janvier ?