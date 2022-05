Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola a sa réponse pour Paul Pogba !

Publié le 19 mai 2022 à 7h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé sur les traces de Paul Pogba ces derniers jours comme invité surprise en plus du PSG et de la Juventus Turin, Manchester City a finalement été recalé par l’international français.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba (29 ans) fait déjà couler beaucoup d’encre en vue du mercato estival ! Le milieu de terrain de l’équipe de France, annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG et de la Juventus Turin qui semblent en avoir fait une priorité pour cet été, figurerait également sur les tablettes de Pep Guardiola qui fait donc office d’invité surprise dans ce feuilleton Pogba. Mais la tendance est très claire pour l’entraîneur de Manchester City…

Pogba n’ira pas à City

Ces derniers jours, il avait déjà été annoncé que Paul Pogba avait décidé d’écarter la possibilité d’un transfert vers Manchester City cet été, et le journaliste Fabrizio Romano confirme cette tendance. Selon lui, Pogba aurait définitivement mis un terme à cette piste Manchester City pour se concentrer sur ses deux options les plus chaudes : le PSG et la Juventus.