Mercato - PSG : Paul Pogba pourrait plomber un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 27 avril 2022 à 13h45 par Dan Marciano

Courtisé par le PSG, Sergej Milinkovic-Savic apparaîtrait aussi dans le viseur de la Juventus et de Manchester United. Le club anglais penserait à lui pour remplacer Paul Pogba, sur le départ.

Sur la sellette depuis l'élimination de son équipe en huitième de finale de Ligue des champions, Leonardo continue de travailler, en coulisses, sur le prochain mercato estival. Le directeur sportif du PSG recherche notamment un milieu de terrain et aurait activé plusieurs pistes, notamment celle menant à Sergej Milinkovic-Savic. Lié à la Lazio Rome jusqu'en 2024, l'international serbe est très apprécié par Leonardo, qui va devoir affronter une forte concurrence.

Milinkovic-Savic, priorité de Manchester United pour remplacer Pogba

Selon le journaliste italien Alfredo Pedulla, la Juventus aurait coché le nom de Sergej Milinkovic-Savic. Mais le concurrent le plus sérieux pour le PSG dans ce dossier se nomme Manchester United. La formation de Premier League recherche activement un remplaçant à Paul Pogba et aurait jeté son dévolu sur le membre de la Lazio Rome. Manchester United est décrit comme déterminé, et pourrait lancer les grandes manœuvres pour recruter Milinkovic-Savic.