Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ toujours d'actualité pour Paul Pogba !

Publié le 14 août 2020 à 13h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans les viseurs de nombreuses écuries européennes et notamment celui du PSG, Paul Pogba ne souhaiterait pas s’éterniser à Manchester United.

Le feuilleton Paul Pogba pourrait repartir de plus belle dans les prochaines semaines. Si Zinedine Zidane rêvait de l’attirer dans ses rangs l’été dernier, le Real Madrid n’est jamais parvenu à convaincre Manchester United de lâcher son joueur à un prix accessible. Cependant, malgré cet échec, le technicien des Merengue ne souhaiterait pas lâcher le morceau et aimerait toujours recruter le Champion du Monde 2018. Dans le même temps, la Juventus se verrait bien récupérer son ancien joueur, tandis que le PSG surveillerait avec attention la situation du joueur. Et de son côté, Paul Pogba aurait les idées claires quant à son avenir à Manchester United.

Paul Pogba ne se verrait pas à vie à Manchester United !