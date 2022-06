Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une fake news circule sur un transfert de Wijnaldum

Publié le 21 juin 2022 à 23h15 par La rédaction

Arrivé au PSG en tant que directeur sportif, Luis Campos a pour mission de faire le ménage au sein de l’effectif parisien. En effet, le club de la capitale possède de nombreux indésirables, qui s’accrochent à leurs contrats. Auteur d’une saison compliquée, Georginio Wijnaldum serait l’un d’entre eux. Si les dernières rumeurs évoquaient un intérêt de Liverpool pour le Néerlandais, la vérité pourrait être toute autre…

Après un passage remarqué à Liverpool, Georginio Wijnaldum était arrivé au PSG, libre de tout contrat. Mais près d’un an plus tard, force est de constater que le joli coup espéré par la direction parisienne n’a pas répondu aux attentes. En effet, incapable de s’intégrer au système de jeu de Mauricio Pochettino, l’ancien joueur des Reds a vécu une saison compliquée. Auteur d'un but et 3 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1, le joueur ne sera pas retenu par le PSG si une offre venait à être formulée.

Une fausse rumeur

Ces dernières heures, une rumeur indiquait que Wijnaldum était en discussion avec Liverpool pour un potentiel retour. Cependant, cette spéculation a été démentie par le journaliste Fabrizio Romano, qui indique qu’aucun contact n’a eu lieu entre les différentes parties. Liverpool s’occuperait, pour le moment, de prolonger le contrat de Naby Keita, et de rien d'autre.