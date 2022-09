Foot - Mercato - PSG

PSG : Parti du PSG à cause de Pochettino, il règle ses comptes

Publié le 22 septembre 2022 à 21h10 par Thibault Morlain

Si Pablo Sarabia est à un nouveau un joueur du PSG, l’Espagnol a passé la saison dernière en prêt du côté du Sporting Portugal. Il faut dire que suite à l’arrivée de Lionel Messi à l’été 2021, les places étaient chères dans l’attaque parisienne. Sarabia en a alors fait les frais en filant au Portugal. Mais visiblement, Mauricio Pochettino, alors entraîneur du PSG, a également joué un rôle important.

Recruté en provenance du FC Séville, Pablo Sarabia n’a jamais vraiment réussi à s’imposer au PSG. Il faut dire que la concurrence est terrible au sein de l’attaque parisienne. Et cela ne s’est clairement pas arrangé à l’été 2021 quand Lionel Messi a rejoint l’effectif de Mauricio Pochettino. Plus que jamais, les places étaient chères au PSG et Sarabia a fini par faire ses valises. Dans un chassé-croisé avec Nuno Mendes, il a ainsi filé du côté de Lisbonne, étant prêté au Sporting Portugal. Un choix payant puisqu’au Portugal, Pablo Sarabia a réalisé une grosse saison, profitant du temps qui lui était donné, ce qu’il n’aurait pas forcément eu à Paris.

« Pochettino n’avait pas du tout confiance en moi »

Désormais revenu au PSG, Pablo Sarabia a été interrogé sur son départ au Sporting Portugal à l’été 2021. Et comme l’a bien expliqué l’international espagnol, sa mauvaise relation avec Mauricio Pochettino a visiblement été décisive concernant ce départ. A l’occasion d’un entretien accordé à la Onda Cero , Sarabia a d’ailleurs confié : « Pochettino n’avait pas du tout confiance en moi et la saison dernière, je devais partir. Je pensais que c’était une bonne décision. Au Sporting Portugal, j’ai montré mon meilleur jeu ».

