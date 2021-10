Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris vers une erreur stratégique dans le dossier Mbappe ?

Publié le 6 octobre 2021 à 23h42 par La rédaction

Le PSG pourrait bien commettre une erreur stratégique de taille dans le dossier Kylian Mbappe. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien L’Equipe affirme que malgré les prises de parole sans ambiguïté de Kylian Mbappe, laissant entendre qu’il quitterait le PSG l’été prochain, à la fin de son contrat, la direction du PSG n’a pas abandonné l’idée de prolonger son bail, et ce tant qu’aucun accord officiel ne sera conclu entre le Real Madrid et le joueur.

Perte de temps…

Dans le contexte actuel, une telle insistance relève de l’erreur stratégique. Il apparaît en effet clair que Mbappe a arrêté définitivement son choix et qu’il s’engagera libre avec le Real. Pour Paris aujourd’hui, la priorité devrait surtout être de travailler à trouver le meilleur successeur possible, au meilleur coût économique, qu’il s’agisse de Haaland, Lewandowski, Salah ou un autre, et de créer les conditions pour boucler l’affaire, ce qui s’avère loin d’être évident. Insister pour faire changer Mbappe d’avis constitue aujourd’hui une perte de temps regrettable pour Paris alors que le dossier de sa succession apparaît aussi primordial que complexe…