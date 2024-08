Mercato - PSG : Paris s’est évité une folie à 70M€ !

Thomas Bourseau

En seulement un an, Milan Skriniar a perdu tout le crédit qu’il avait auprès des supporters et des dirigeants du PSG. Le défenseur central de 29 ans, arrivé gratuit, ne figurait pas dans le groupe parisien pour Montpellier vendredi. De quoi permettre au journaliste Loïc Tanzi de révéler un deal catastrophique que le PSG aurait pu faire.

Milan Skriniar n’a certes déposé ses valises au PSG qu’à l’été 2023. Toutefois, le défenseur slovaque de 29 ans aurait pu le faire bien plus tôt si toutes les conditions avaient été réunies. Que ce soit sous la direction sportive gérée par Luis Campos ou bien son prédécesseur Leonardo ou encore plus loin Antero Henrique, le nom de l’ex-joueur de l’Inter est régulièrement été annoncé du côté du PSG.

Milan Skriniar devenu indésirable au PSG

D’ailleurs, pour les deux premiers mercato gérés par Luis Campos au PSG, à savoir l’été 2022 et l’hiver 2023, Milan Skriniar n’a cessé d’être lié au Paris Saint-Germain. En janvier 2023, il a même été question d’un transfert de Skriniar, qui allait pourtant devenir agent libre six mois plus tard au vu de son ancienne situation contractuelle à l’Inter.

Le PSG a failli mettre 70M€ sur le table pour son transfert !

Sur son compte X, Loïc Tanzi s’est amusé du fait que certains salariés du PSG étaient prêts à aligner 70M€ sur la table à l’hiver 2023 afin de convaincre l’Inter de vendre Milan Skriniar à seulement quelques mois de l’expiration de son contrat. Et ce, alors que Luis Enrique ne l’a même pas retenu dans le groupe du PSG qui affrontait Montpellier vendredi soir.