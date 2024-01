Mercato - PSG : Paris refuse un transfert à Luis Enrique

Thibault Morlain

Après avoir recruté Lucas Beraldo, le PSG compte encore se renforcer en ce mercato hivernal. On parle ainsi de l’arrivée d’un autre défenseur central et d’un milieu de terrain. Mais visiblement, Luis Enrique aurait aimé s’offrir les services d’un attaquant durant ce mois de janvier, ayant par ailleurs un nom précis en tête. Une requête visiblement refusée par la direction du PSG.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a sorti le chéquier pour faire venir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Deux renforts au poste d’attaquant qui ne sont aujourd’hui pas titulaires. En effet, Luis Enrique n’est visiblement pas convaincu par le Français et le Portugais, préférant mettre Kylian Mbappé en pointe. L’entraîneur du PSG aurait alors aimé résoudre cela en ce mois de janvier avec un attaquant qui répond à ce que demande son style de jeu.



Luis Enrique a trouvé le 9 idéal pour le PSG

Ainsi, comme le révèle Ok Diario , Luis Enrique avait demandé aux dirigeants du PSG de recruter Alvaro Morata en ce mercato hivernal. Connaissant bien l’attaquant de l’Atlético de Madrid, l’entraîneur parisien estimait que le joueur de Diego Simeone était le renfort idéal pour le poste de numéro 9 et afin de permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de libertés dans son couloir gauche. Alors que Morata aurait une clause libératoire de 30M€, le PSG n’aurait toutefois pas répondu favorablement à la demande de Luis Enrique. A Paris, on estimerait que faire venir le joueur de l’Atlético de Madrid ne serait pas une priorité au contraire du recrutement d’un milieu de terrain et d'un défenseur central.

Morata au PSG, c’était voué à l’échec

Alors que Luis Enrique a donc essuyé le refus de la direction du PSG, cela n’aurait tout de même pas été possible de recruter Alvaro Morata en ayant le feu vert. En effet, comme développé par le média ibérique, l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’aurait aujourd’hui plus aucune envie de quitter les Colchoneros. Luis Enrique n’aurait ainsi rien pu faire pour convaincre Morata de le retrouver au PSG après l’avoir eu sous ses ordres en sélection nationale.