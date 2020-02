Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris peut-il offrir 50 millions par an à Mbappe ?

Publié le 14 février 2020 à 5h10 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le PSG programme une offre de 50 millions par an pour prolonger Mbappe. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol AS fait le point sur le dossier Mbappe et affirme que Leonardo serait en train de préparer une offre de prolongation XXL à Kylian Mbappe, prévoyant un salaire astronomique de 50 millions d'euros net par an, ce qui placerait l'attaquant français au même niveau que Messi.

Si le PSG monte son offre à 50 millions net annuels...

Faut-il y croire ? Cela paraît peu probable. Si le PSG offre un salaire de 50 millions d'euros net par an à Mbappe, il n'aura pas d'autres choix que de vendre Neymar, du fait des contraintes du fair-play financier. Or si Neymar s'en va, le club de la capitale n'aura sans doute aucune chance de convaincre Mbappe de rester. A l'analyse, l'option la plus probable reste que le PSG offre à Mbappe autant qu'à Neymar pour espérer conserver les deux sur le long terme.