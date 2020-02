Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Lionel Messi est loin d’être réglé

Publié le 14 février 2020 à 4h45 par T.M.

Au FC Barcelone, on travaille actuellement sur la prolongation de Lionel Messi. Et l’issue serait visiblement encore loin.

Faut-il s’inquiéter pour l’avenir de Lionel Messi ? Au FC Barcelone, l’Argentin dispose d’une clause lui permettant de partir l’été prochain. Forcément, les craintes sont là et elles ont augmenté suite au clash entre Messi et Eric Abidal. Pourtant, le secrétaire technique du Barça avait voulu rassuré tous les fans, assurant que les négociations étaient en cours pour la prolongation de Messi, actuellement sous contrat jusqu’en 2021.

Une prolongation loin d’être actée !

Ce jeudi, Mundo Deportivo est revenu sur les propos d’Eric Abidal. Et selon le média espagnol, on serait encore loin d’un accord pour la prolongation de Lionel Messi. En effet, Jorge Messi, père et agent de l’Argentin, ne se serait toujours pas rendu en Catalogne pour négocier. Les discussions seraient donc toujours au point mort pour Messi.