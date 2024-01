Mercato - PSG : Paris lance un ultimatum pour un transfert à 52M€

Pierrick Levallet

Après Lucas Beraldo, la prochaine recrue du PSG cet hiver aurait dû être Gabriel Moscardo. Mais en raison d'une blessure au pied, le crack du Corinthians ne devrait débarquer que l'été prochain. Le club de la capitale penserait ainsi à Kalvin Phillips pour se renforcer au milieu de terrain. Les dirigeants parisiens réclameraient toutefois certaines garanties à Manchester City pour ce transfert.

Attendu au PSG cet hiver, Gabriel Moscardo devra finalement patienter jusqu’à l’été prochain pour débarquer dans la capitale. Le milieu défensif du Corinthians a annoncé qu’il allait se faire opérer du pied gauche. Le crack de 18 ans devrait donc être absent pour une durée de trois. Le PSG serait donc à la recherche d’un autre renfort au milieu de terrain et penserait ainsi à Kalvin Phillips. Toutefois, Manchester City réclamerait un total de 52M€ pour s’en séparer selon les informations d’ iNews , branche de The Independent . Le PSG aurait néanmoins fixé ses conditions pour le transfert du joueur de 28 ans.

Kalvin Phillips «a des qualités qu’il pourrait apporter au PSG»

« Le PSG a déjà lâché un bon paquet d’argent sur les deux Brésiliens, mais ils pourraient bien décider d’avoir plus de profondeur au milieu. Donc si vous regardez du côté des joueurs disponibles sur le marché, Philipps est l’un des noms évidents. Il ne joue pas beaucoup à Manchester City et c’est clair depuis un certain temps qu’il est disponible sur le marché. Il a des qualités qu’il pourrait apporter au PSG » a d’abord expliqué le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour Caught Offside .

Le PSG voudra «avoir des garanties sur sa condition physique»