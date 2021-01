Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris est passé à côté d’un joli coup à cause… de Leonardo ?

Publié le 13 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG à l’été 2019, Raphaël Guerreiro n’a finalement pas disposé ses valises en raison du départ d’Antero Henrique remplacé par Leonardo au poste de directeur sportif.

Au cours de l’aventure de Maxwell au PSG et après son départ en 2017, les dirigeants parisiens ont constamment cherchés un joueur capable de lui succéder, Layvin Kurzawa n’ayant pas spécialement apporté satisfaction. Juan Bernat a été recruté en 2018, mais Antero Henrique, ancien directeur sportif, aurait pu boucler un joli coup un an plus tard, soit à l’été 2019 avec un certain Raphaël Guerreiro. Néanmoins, le retour de Leonardo à la tête de la direction sportive du PSG aurait fait capoter l’opération pour le latéral gauche du Borussia Dortmund bien que le feuilleton ait duré tout l’été.

« Il y a eu des changements au club et ça a pris une autre direction »