Mercato - PSG : Paris déterminé à garder Mbappe jusqu'en 2022 ?

Publié le 14 février 2020 à 1h10 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le PSG ne lâchera pas Mbappe avant le Mondial 2022 au Qatar. Faut-il y croire ?

Ces dernières heures, le quotidien sportif espagnol AS a fait le point sur l'avenir de Kylian Mbappe et sur les perspectives du Real Madrid. Selon AS , le PSG resterait un obstacle très difficile à surmonter pour le club merengue . Le journal cite une source proche du dossier qui affirme : « Pour le Real Madrid, cela ne sera pas si facile de faire sortir Mbappé du PSG. Ils ne veulent pas le laisser partir avec le Mondial au Qatar en 2022. C’est une question stratégique ».

Impossible si Mbappe ne prolonge pas

Le PSG pourrait-il donc décider de conserver Mbappe coûte que coûte jusqu'au terme de son contrat, en juin 2022 ? Cela semble peu probable. Si l'attaquant français reste sur sa position de ne pas prolonger avec Paris, le club de la capitale sera dans l'obligation de le transférer en juin 2021, afin d'encaisser au moins 100-150 millions sur son transfert. Compte tenu des contraintes du fair-play financier, le PSG ne peut se permettre de laisser Mbappe aller au bout de son contrat.