Mercato - PSG : Paris a déjà lancé les grandes manœuvres !

Publié le 17 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Avec plusieurs joueurs en fin de contrat qui ne seront pas prolongés, le PSG a clairement déjà lancé sa stratégie pour la saison prochaine.

Avant la crise sanitaire qui touche le monde, le Paris Saint-Germain avait d’ores et déjà lancé son mercato sur certaines basses très claires, celle d’un renouvellement de l’effectif, qui était resté assez stable ces dernières saisons.

Des choix forts de renouvellement d’effectif

Ainsi, sauf gros retournement de situation, aucun joueur en fin de contrat ne sera prolongé. Cela implique plusieurs choix forts, comme celui de ne pas prolonger Edinson Cavani, du fait de son âge et de son poids financier. Pour Thiago Silva, la situation est à peu près identique, à une exception près : si le PSG ne trouve pas un renfort de top niveau sportif à un prix acceptable en charnière, il pourrait changer d’avis et offrir une prolongation au défenseur brésilien, avec un contrat revu à la baisse. Deux autres joueurs sont concernés : Layvin Kurzawa, qui ne s’est jamais totalement imposé et Thomas Meunier, même si en la circonstance, le choix du PSG de ne pas le prolonger apparaît plus surprenant.