Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : OM, Strootman… L’énorme confidence de Wijnaldum sur son arrivée à Paris !

Publié le 23 octobre 2021 à 4h30 par A.M.

A quelques heures du Classique contre l'OM, Georginio Wijnaldum avoue qu'il a déjà entendu parler de ce match par le biais de Kevin Strootman.

Arrivé libre cet été, Georginio Wijnaldum disputera son premier Classique contre l'OM dimanche. Malgré tout, l'international néerlandais connaît l'importance de ce match en France et pour les supporters du PSG ainsi que pour ceux du club phocéen. Et pour cause, Kevin Strootman, prêté à Cagliari par l'OM, en a parlé à son compatriote Georginio Wijnaldum.

«J’avais déjà entendu parler du Classique avec Strootman»