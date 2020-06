Mercato - PSG : Un gros départ serait déjà acté en coulisses !

Foot - Mercato - PSG

Joueur du PSG depuis quatre saisons maintenant et en fin de contrat le 30 juin prochain, Thomas Meunier devrait s’engager avec le Borussia Dortmund dans quelques jours !

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato estival de 2016, Thomas Meunier devrait quitter le club de la capitale dans les prochains jours. Contractuellement lié au PSG jusqu’au 30 juin prochain, le latéral belge ne verra effectivement pas la direction parisienne prolonger son engament et selon les informations de BILD , Thomas Meunier devrait prendre la direction du Borussia Dortmund où il aurait d’ores et déjà signé un contrat de quatre ans. Vrai ou faux ? Un journaliste a confirmé ces informations.

Selon les informations de Fabrizio Romano relayées via son compte Twitter , l’accord serait effectivement d’ores et déjà trouvé et Thomas Meunier devrait signer son contrat le premier juillet prochain lorsqu’il sera officiellement libre de tout contrat. Entre les bonnes et les mauvaises performances, le Belge de 28 ans devrait tout de même laisser un bon souvenir aux supporters du PSG, lui qui a porté à presque 130 reprises le maillot du club de la capitale.

Thomas Meunier to Borussia Dortmund, confirmed and here we go! Last details to be completed soon then he’s going to sign his contract as a free agent with BVB. #transfers #BVB #PSG