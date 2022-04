Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nuno Mendes pourrait faire une grosse victime !

Publié le 8 avril 2022 à 1h15 par A.M.

Après quasiment deux saisons sans jouer, Juan Bernat devrait faire son retour à la compétition contre Clermont ce week-end. Mais l'Espagnol joue gros pour son avenir.

Arrivé au PSG en 2018, Juan Bernat avait rapidement levé les doutes concernant son recrutement. Toutefois, une rupture des ligaments croisés le 16 septembre 2020 l'a stoppé dans son élan. Et pour cause, bien qu'il ait fait son retour en début de saison, l'Espagnol a enchaîné les pépins physiques et n'a disputé que 11 rencontres depuis sa grave blessure. Et alors qu'il devrait faire son retour à la compétition ce week-end, Juan Bernat joue gros pour son avenir.

Juan Bernat sous pression ?