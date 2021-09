Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur le départ de Thomas Tuchel !

Publié le 25 septembre 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel avait été limogé par le PSG en décembre dernier, Angel Di Maria ferait partie des joueurs qui avaient fini par se lasser de l’entraîneur allemand.

Après un beau Final 8 de Ligue des champions en août à Lisbonne, avec une finale malheureusement perdue face au Bayern Munich, Thomas Tuchel n’a pas réussi à confirmer au PSG. Pas aidé par une guerre médiatique avec ses dirigeants et un contexte délicat en première partie de saison (cas de Covid-19 et blessures dans l’effectif en raison de l’enchainement des matchs), l’entraineur allemand a fini par être limogé juste avant Noël à six mois de la fin de son contrat. Pour justifier cela, il a plusieurs fois été avancées dans la presse que certains joueurs s’étaient lassés des méthodes de travail de celui qui entraine désormais Chelsea, club avec lequel il a remporté la Ligue des champions la saison passée.

Angel Di Maria s’était lassé de Thomas Tuchel