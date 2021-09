Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria, Paredes… Ces précisions sur l’intégration de Messi !

Publié le 25 septembre 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 25 septembre 2021 à 8h17

Alors que Leo Messi est arrivé au PSG cet été, l’Argentin pourrait compter sur ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes pour prendre ses marques dans la capitale française.

Ce fut l’un des plus gros coups de la dernière fenêtre estivale des transferts. En effet, après que le FC Barcelone ait annoncé le départ de Leo Messi à la fin de son contrat qu’il ne pouvait pas prolonger pour des raisons économiques, le PSG a foncé pour enrôler l’international argentin. Ce dernier a ainsi paraphé un contrat de deux ans assorti d’une option pour une troisième année supplémentaire. En rejoignant Paris, Leo Messi a retrouvé son ami Neymar dans le vestiaire, mais aussi ses deux compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Angel Di Maria ne quitte jamais Leo Messi