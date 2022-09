Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle révélation fracassante sur le feuilleton Navas

Publié le 12 septembre 2022 à 10h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé sur le départ en direction de Naples lors du mercato estival, Keylor Navas a finalement décidé de rester au PSG malgré son statut de doublure de luxe derrière Gianluigi Donnarumma. Et en dépit des prestations irrégulières de son concurrent, Navas serait déjà condamné au départ par la direction parisienne en interne.

Au terme d’un long feuilleton, Keylor Navas (35 ans) a finalement décidé de rester au PSG et avait rendu publique sa décision dans les dernières heures du mercato estival : « Après un été de grande incertitude, le jour est venu de remercier les clubs et les supporters qui se sont intéressés à moi, en valorisant mon travail et ma carrière. C'est une source de fierté de se sentir si aimé, d'être soutenu. Il est également temps de vous faire savoir que je continuerai à travailler dur à Paris, sans perdre confiance, en aidant l'équipe autant que possible, sans baisser les bras et en donnant, comme d'habitude, le meilleur de moi-même chaque jour », indiquait Navas, qui est donc passé tout proche d’un transfert vers Naples.

Un statut de doublure de luxe

L’ancien gardien du Real Madrid poursuit donc l’aventure au PSG, où son contrat court jusqu’en 2024, mais il devra se contenter du statut de doublure de luxe. Dès sa nomination sur le banc du club parisien au début de l’été, Christophe Galtier avait en effet annoncé qu’il n’y aurait pas d’alternance entre ses gardiens et que Gianluigi Donnarumma serait numéro un. L’international italien affiche des performances plutôt irrégulières avec le PSG, et pourtant…

Transferts - PSG : Une incroyable révolution se prépare sur le mercato https://t.co/xpT6VrbRJ5 pic.twitter.com/ofvYrFstJ3 — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

Le départ de Navas déjà acté pour le PSG

Média Foot annonce ce lundi dans un papier consacré aux gardiens du PSG que le départ de Keylor Navas est déjà acté en interne. En clair, même s’il n’est pas parti cet été, ce n’est que partie remise en vue du prochaines périodes de mercato pour la direction parisienne. Une révélation de taille, qui va dans le sens de Christophe Galtier qui assurait dernièrement en conférence de presse qu’il ne reverrait pas sa hiérarchie des gardiens malgré les performances de Donnarumma : « Un turn-over envisageable ? Non. Je ne suis pas ce genre d’entraîneur à faire tourner les gardiens. On oublie souvent que Donnarumma un jeune gardien, évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation sur le but, mais je préfère aussi retenir les deux gros arrêts décisifs et il a été présent », indiquait Galtier, faisant référence à l’erreur de Donnarumma face à la Juventus en Ligue des Champions.

Le PSG songe à d’autres gardiens