Mercato - PSG : Nouvelle menace colossale pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 12 décembre 2021 à 1h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait dans le collimateur du PSG et de plusieurs autres écuries européennes. En quête d'un nouveau défenseur central, le Milan AC viendrait de s'immiscer dans ce dossier.

Après avoir bouclé des coups XXL à 0€ avec Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, Leonardo ne serait pas rassasié. En effet, le directeur sportif du PSG voudrait réitérer cet exploit avec d'autres joueurs, et notamment avec Antonio Rüdiger, qui sera en fin de contrat le 30 juin. Et pour le défenseur de Chelsea, Leonardo devrait se frotter à un nouvel adversaire.

Le Milan AC entre dans la course pour Antonio Rüdiger ?