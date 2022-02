Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jonathan David a pris une décision fracassante !

Publié le 28 février 2022 à 18h15 par La rédaction

Alors qu’il réalise une saison de haut niveau, Jonathan David intéresse de nombreux clubs, dont le Paris Saint-Germain. Deux ans après son arrivée, l’attaquant canadien pourrait bien quitter le LOSC cet été, lui qui a des envies d’ailleurs.

Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid et que Mauro Icardi ne donne plus satisfaction et pourrait être poussé vers la sortie, le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif sur le marché des attaquants. Si les dirigeants parisiens rêvent de pouvoir conserver leur meilleur buteur ou de le remplacer par Erling Haaland, ceux-ci s’intéressent également au buteur du LOSC, Jonathan David, comme le10sport.com vous le révélait il y a quelques mois. Et le club de la capitale pourrait bien voir ce transfert être facilité, car l'attaquant de 22 ans aurait des envies d'ailleurs.

Jonathan David veut quitter Lille cet été